Soomlane pani varajase kartuli juba maha

Südikale soomlasele kuulub ka nelja aasta tagune kartulite mahapaneku rekord, mil kartul sai mulda veebruarikuu viimasel päeval. Nüüd paranes tulemus ühe päev võrra.

Kuigi ümbritsevatel põldudel näeb veel lund, siis mitte Ruohoneni põllul, kuna ta kündis selle paar nädalat tagasi üles. Siis tõmbas mullapind ka päikesesoojust paremini ligi.

Ruohonen on kursis ilmateatega, mis lubab järgnevatel päevadel miinuskraade. Seetõttu kattis ta kartuli kile ja kattelooriga. Kui läheb külmemaks, paneb ühe kihi veel. Kuna kartulid on kile all, võib neile saatuslikuks saada ka liiga tugev päike.

Üldiselt on tema lõunasuunalise kallakuga põld varajase kartuli kasvatamiseks sobilik. Nüüd jääbki Ruohonen päikest ootama, et kartul saaks kasvama hakata.

