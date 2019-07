Soomlased leiutasid uue ja nutika vahendi maasikate päritolu kontrolliks

Meetod põhineb maasikate isotoobitiheduse mõõtmisel, mis on piirkonniti erinev.

Soome toiduameti teatel kulus mitu aastat selleks, et koostada piisava mahuga andmebaas Soome maasikate kohta ning nüüd on see kasutusele võetud. Soome maasikaid saab andmebaasi alusel võrrelda nendega, mis on kasvanud näiteks Rootsis või Poolas.

„Andmed Eesti maasikate kohta lisatakse andmebaasi selle aasta jooksul,” kinnitas Soome toiduamet pressiteates.

Soome rahvusringhääling Yle teatas, et uue meetodi järgi on juba eelmisel aastal teostatud kontrolli Lahti ja Helsingi linnas. Lahtis osutus umbes viiendik pisteliselt kontrollitud maasikatest kahtlaseks, ehk niisuguseks, mille Soome päritolu laboritestid ei tõendanud. Kontrollimist jätkatakse ka tänavu suvel.

Soome toiduameti keemiaüksuse juht Annikki Wellingi sõnul on toiduainete päritolu võltsimisest saanud viimaste aastate jooksul riigis kuum teema. „Soome maasikad on väärt kaup, mis aga tõmbab neile võltsijate tähelepanu. Maasikate päritoluandmeid on raske jälgida, tarneahelas läheb see info sageli kaotsi. Uus analüüsimeetod, mis põhineb stabiilsetel, mitteradioaktiivsetel isotoopidel, lahendab selle probleemi.”