Soosaar: PRIA ütles, et oleme omavahel seotud ega oleks tohtinud kõigi ettevõtetega toetust taotleda

Perekond Soosaar tegutseb Pärnumaal Lüüste külas Soo­maa rahvuspargi veerel. Tegevusalad on viljakasvatus, veisekasvatus, mahepõllundus, põllumajandusteenused, samuti tegeldakse angerjakasvatusega. Siiani on Soosaarte tegemisi saanud kajastada ainult positiivses võtmes ja vaieldamatult on nad innovaatilised põllumehed.

“Kui maaparandussüsteeme tegime, siis leidsid põllumajandusamet ja PRIA, et kõik on korras. Miks nad siis ei selgitanud, et midagi on nende meelest valesti ega lasknud meil vigu parandada? Lasksid meil kõik maaparandussüsteemid valmis ehitada, panime sinna ka suurel hulgal oma raha, ja siis küsivad toetuse tagasi,” imestab Soosaar.