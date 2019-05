Sootska Piret Torm-Kriis tantsupeost kõrvalejäämisest: tantsuõpetajana on täna väga räbal tunne

1) Ühel täna õhtul toimunud üle-Eestilisel sündmusel: “Täna on minu elu kõige kurvem päev. Olen 13 aastat selleks valmistunud, et jõuda tantsupeole. Lubasin sügisel lapsele, et olen õhtuti tema juurest ära seetõttu, et valmistun tantsupeoks. Ja tema saab tantsupidu, kus ema on naisvõimlejate ridades, vaatama tulla. Täna purunes kogu tantsumaailm koos lapsele antud lubadusega kildudeks.”

2) Teine tõdemus sel samal sündmusel ühelt meeskodanikult: “Olen aastaid tegelenud erinevate spordialadega, aga nii valusat lööki kui tantsupeol osalemise eitav vastus, ei ole kogenud. Selge sõnum — rahvatants on vaid valitutele”.

3) Tantsupeo tegijate toimkonna fotodel pole ükski üldjuht ega assistent seto rõivais. Ja ometi võtab üks neist seto sootskast rühmajuhile ninatarkuse õpetada, kuidas peab/ ei tohi seto rõivaid kanda. Selline “tarkus” raputas pisarateni…

4) Väidetakse, et rühmi hinnati. Kus need hinded siis on ja miks üks rühm peole kvalifitseerus ja teine mitte?

5) Kas selline ongi eesti rahvatantsu tulevik, et suur hulk eestlasi ei kõlba esitama eesti rahvatantse Eesti tantsupeol?

Kõige eelpooltooduga seoses on mul tantsuõpetajana täna väga räbal tunne, vaatamata Moduse neljale tantsupeole pääsenud rühmale. Ja soov, et pidusid, kuhu kõik tantsima sobivad, rohkem oleks.”