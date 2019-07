Sotsiaalminister Kiik maasikaskandaalist: üksikjuhtumit ei tohiks üldistada kogu valdkonnale

“Ma arvan, et see konkreetne juhtum on pigem üksikjuhtum. Eesti toidu puhul ei tohiks väga kergesti minna paanika teed,” ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. “Kindlasti on Eesti toit puhas ja kvaliteet kõrge – seda on näidanud erinevad uuringud.”

Kiik rääkis, et on hiljuti sarnasel teemal kirjutatud riigikontolli raporti asjus ka riigikontrolliga suhelnud. Raporti põhisõnum on Kiige sõnul see, et toit, mida saab poest ja mida valmistatakse Eestis, vastab kõrgetele kvaliteedinõuetele ja on tervisele ohutu.

“Suvisel ajal, kui on kättesaadaval väga palju kodumaist värsket toodangut, võib soovitada nii maasikate, tomatite, kurkide kui ka muu kodumaise tarbimist,” ütles Kiik. Ta usub, et Eesti põllumehed, sealhulgas ka maasikakasvatajad, on tublid ja töökad inimesed, kelle eesmärk on pakkuda inimestele kvaliteetset toitu.

Kiik möönab, et tasakaalukoha leidmine kontrollide hulga suhtes võib olla keerukas. Minister leiab, et õiglane kogus kontrolle põllumajandustootjate suhtes on see, kui kontrollitavale tundub, et neid on liiga palju, aga nõudlikumale asutusele näib, et neid on liiga vähe.

“Loomulikult on alati suuremaid või väiksemaid rikkumisi ja eksimisi ning neile tulebki kontrollidega tähelepanu pöörata. Aga kunagi ei tohi teha seda viga, et neid üldistada kogu valdkonnale,” ütles Kiik.

Maaeluministeeriumi puhkuse ajal teda asendav keskkonnaminister Rene Kokk leidis, et kõige täpsemat informatsiooni neil teemadel oskab jagada maaeluministeerium.