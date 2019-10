Sotsiaalminister Tanel Kiik: apteeke võib Eestis ka vähemaks jääda

Kui suure apteegiomaniku äripartner Jüri Vendelin annab Keskerakonnale 100 000 eurot, kas see toob nüüd kaasa, et koalitsioon pöörab kogu apteegireformi ümber?

Apteegireformi on arutatud väga mitmes parlamendikoosseisus. Need otsused tehti üle-eelmises koosseisus, 2014–2015, väga pika üleminekutähtajaga.

Mina isiklikult ja sotsiaalministeerium tervikuna toetame apteegireformi jõustumist.

Kas ravimite kättesaadavus halveneb, ravimite hind tõuseb reformi tagajärjel?

On neid, kes argumenteerivad, et hind võib hoopiski langema hakata, kuna konkurents paraneb. On ka neid, kes argumenteerivad teistpidi.

Me tõstame pensione, samal ajal rahvastik vananeb. Eesti elanikkond ei kasva. Ka II samba reform tähendab, et üks töötaja peab tulevikus rohkem sisse maksma. Kui ruttu jõuab nii kätte aeg, mil Eesti ei jaksa enam pensione maksta?

Eesti riik kindlasti peab suutma maksta inimväärset pensioni nii praegustele kui tulevastele eakatele. Mis puutub rahvaarvu, siis tegelikult viimastel aastatel rahvaarv on ju tõusnud.