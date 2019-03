Surju valimisjaoskond: siseneme etenduse teise vaatusse!

„Kas võib kodanikukohust täitma asuda? Aga kus on puhkpillid?“

Surju valimisjaoskonda tulnud mees on hoogne ega raatsi vana nalja tegemata jätta – et ikka, kus on puhvet ja kus on mandariinid?

„Seda juttu me ikka kuuleme nii pool naljaga, et miks me midagi ei paku,“ kinnitab komisjoni esimees Elve Tilk.

Nagu mujal, siis on ka selles jaoskonnas kindlad inimesed, kes soovivad just valimispäeval kohale tulla – et ikka pisut pidulikum.

Surju inimestel valimistulemusele tulemusele ülearu suuri ootusi pole, kampaaniast ollakse pisut tüdinenud ja ega seal midagi erilist ju polnud. Need paar pastakat, mis kuskil kellelegi jagati, ju nagunii valikut ei otsusta.

„Pärast valimispäeva siseneme etenduse teise vaatusse,“ ütles kohalik mees, pidades silmas algavaid läbirääkimisi.

„Noh, tegid heateo ja aitasid kellegi Riigikokku,“ nöökas üks noormees. Neiu lihtsalt ohkas südamepõhjast ega vastanud midagi.

Surju valimisjaoskonna nimekirjas on 741 valijat ning tavaliselt on osalusprotsent olnud 50 ja 60 vahel.

Kuidas võiks minna EKRE-l, kelle kantsiks Pärnumaad peetakse ja kus Mart Helme tegi 2015. aastal üsna puhta töö?

Vastuseks öeldakse, et EKRE on maakonnas tuntavalt tähelepanu saanud, kuulsale tõrvikurongkäigule mindi osalema ka Surju kandist.

Reformierakonna häältemagnetiks olnud Toomas Kivimäele väga suurt edu ei ennustata, tema senised tegemised pole riigikogus inimeste meelest küllalt välja paistnud.