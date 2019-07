Suur allahindlus, uus kollektsioon... Kiirmood toodab prügimägesid

Eestis on ettevõtteid, mis koguvad kasutatud rõivaid ja muudavad jäätmekäitlusse jõudva osa võimalikult väikseks, kuid isegi nende ponnistuste juures on hävitamisele jõudev kogus suur.

“Meie second-hand-poed ostavad tegelikult sisse selle osa, mis on teistes riikides on nende prügi,” selgitas Reet Aus.

Kui kunagi oli moemaailmas kaks hooaega – kevad-suvi ja sügis-talv –, siis nüüd algab kiirmoekauplustes uus hooaeg iga paari nädala tagant. Ent vanast kraamist tuleb lahti saada.

Ära visatud rõivastest üle poole jõuab otse olmejäätmeisse ja saadetakse kas põletusahju või maetakse maasse.

2025. aastal tuleb Eestis hakata rõivajäätmeid sorteerima ega tohi neid enam olmejäätmete hulka visata. Seni pole ühestki Eestimaa nurgast kuulda, et mõni omavalitsus mõistaks olukorra tõsidust.