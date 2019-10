SUUR KOKKUVÕTE | Kas ja kuidas saata vallamajast ikkagi välja inimkeelseid kirju?

Kuna Türi Vallavalitsuses soovime loomulikult oma tegutsemisviise muuta paindlikumaks ja inimestele arusaadavamaks siis märgin, et oleme oma kirjavahetust muutnud järjest vähem kantseliitlikuks ning soovime seda ka edaspidi teha.

Seepärast on head nõuanded teretulnud.

Ise oskasime artiklit analüüsides välja mõelda, et edaspidi võiks lisada haldusaktile selgitava kirja. /---/

Artiklis kirjana käsitletud dokument oli tegelikult väljavõte hajaasustuse programmist taotluste menetlemise ning toetuste määramine haldusaktist. Ametiasutusest välja saadetav kiri ja kätte toimetatava haldusakt on õigusaktidega sätestatud nõuetest tulenevalt veidi erinevad. /---/

Ajakirjandusse pöördunu heitis ette, et talle saadetud „kirjas“ oli terve rida talle arusaamatuid paragrahve. Õiguslikele asjaoludele viitamine on haldusakti puhul kohustuslik. Samuti ajas proua segadusse haldusakti viimane punkt, milles oli toodud haldusakti vaidlustamise võimalused, muu hulgas võimalus pöördud halduskohtusse. Vaidlustamisviide on seadusest tulenevalt haldusakti kohustuslik osa. /---/

Isikule, kes ei ole hajaasustuse programmi nõuetega tuttav, ega tea midagi haldusmenetlusest ja haldusaktist, võis olla haldusakti väljavõtte saamine segadust tekitav ja raskesti mõistetav.

Samas seadusest tulenevalt tuli isikule tema taotlust mitterahuldav haldusakt kätte toimetada. Türi Vallavalitsus möönab, et selliste haldusaktide suhtes võiks juures olla ka lihtsamas sõnastuses selgitav kaaskiri.

"Iga jurist võib olla kalur, aga iga kalur ei pea olema jurist!"



Selgitab ja analüüsib õiguskantsler Ülle Madise

Millised on õiguskantsleri soovitused omavalitsustele, et nad ei saadaks tulevikus välja samalaadseid arusaamatuid materjale, nagu meil näiteks oli.

Omavalitsuste ja üldse kõikide asutuste soov kirjutada inimestele selgemalt teeb rõõmu. Abi on headest eeskujudest, selgelt kirjutamise koolitustest ja teema avalikust käsitlemisestki. Meeleldi soovitame huvilistele, kuidas selge keelekasutuse suunas liikuda.

Kui vallavanem leiab, et selliste kirjade väljasaatmist kohustab haldusmenetluse seadus, siis kas tal on õigus või mitte? Ja kuidas siis talitada nii, et seadus oleks täidetud, aga inimesed saaksid kätte ikkagi üheselt mõistetava kirja.

Kõik ametlikud kirjad ja haldusaktid võivad ja lausa peaksidki olema saajale lihtsasti mõistetavad.

Ka toetuse taotlejale toetuse saamisest või ilmajäämisest teatamise korraldus võib olla sõnastatud selgelt. Kohe alguses on võimalik öelda, kas näiteks eluruumi remondiks toetust antakse ja kui ei anta, siis miks. Selged, lihtsad, ausad laused. Kui toetust ei anta, siis inimkeelne seletus ongi seaduses nõutud põhjendus.

Põhjenduseks ei sobi seaduseteksti kordamine ega muu üldine jutt. Inimene peab aru saama, et põhjendus käib just tema juhtumi kohta, seda on eraldi kaalutud.

Normid, mille alusel otsustati, saab ära näidata nende selgete lausete järel. Inimene peab saama soovi korral ise seadusest või määrusest järele vaadata, mis tingimustel toetust antakse.

Lõpuks tuleb tõepoolest märkida, et kui inimene tehtud otsusega ei nõustu, on tal õigus pöörduda halduskohtusse. Kui nii talitada, on inimesel ka negatiivset otsust üldjuhul lihtsam mõista ja seadus on kenasti täidetud.

Või oleks vaja arusaamatule käitumisele õhutavat seadust muuta?

Ei ole vaja. Seaduse üldpõhimõte on justnimelt eesmärgipärasus, selgus, võimalikult vähene koormus ja pinge inimestele.

Mida oleks juhtumist õppida kõigil omavalitsustel?

Soov kirjutada selgemini väärib suurt tunnustust. Ega see lihtne ole, eriti, kui bürokraatlikel tavadel on tugevad juured all. Oluline on julgustada neid, kes kirjutavad selgelt.

Selge Sõnumi auhind on üks viis julgeid ja leidlikke tunnustada.

Sügava mulje jättis mulle 2017. aasta selge keele konverents, kus muutusi oma aktide vormistamises tutvustasid meie oma Maksu- ja Tolliamet (Karin Aleksandrov), samuti kolleegid Soomest, Rootsist ja Norrast.

Räägiti ka seaduste selgelt kirjutamise katsetest. See on Eestiski suur mure, meenub kasvõi, kuidas uue seaduse tulles jäeti vana kalapüügieeskiri kehtima osas „milles see ei ole vastuolus uue seadusega“.

"Lugege koostatud kirja läbi tulevase lugeja silmade!"



Selgitab analüüsib ja kommenteerib rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõunik Martin Kulp.

Millised on väga konkreetsed soovitused omavalitsustele, et nad ei saadaks tulevikus välja samalaadseid arusaamatuid materjale, nagu meil näiteks oli.