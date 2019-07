Suur pettus turgudel. Inimesed, teil pole aimugi, mida ostate!

Nädala eest neljapäeval seisis Maalehe toimetuses Sepakõrtsi talu perenaine, käes paber oma põllult võetud proovide tulemustega, mis tõendasid, et sealt korjatud marjad on puhtad. Peagi selgus, et müügiletilt võetud proov nii puhas pole.

Põllule keeldus maasikakasvataja ajakirjanikke kategooriliselt lubamast, selgitades, et tal pole aega. Kõik see andis hoogu kahtlusele, et marjad, mille Maaleht laborisse viis, polnudki pärit tema enda põllult. Selgub, et turul müüdavate marjade päritolu ongi väga keeruline tõendada. Pettused on massilised ja kestnud juba ei tea kui kaua. Mida võtavad ette ametkonnad?