6. märtsi hommikul on Eesti järgmise peaministri nimi igaühe suus – Kaja Kallas. Hoolimata rahvusvahelisest naistepäevast, andis peaminister Jüri Ratas ühes enamusega tsentristide juhtidest Kaja Kallasele korvi. Veidi hiljem saab selgeks, et Ratas on juba valimisööl asunud pinda sondeerima EKRE ja Isamaaga võimuliidu moodustamiseks, mis võimaldaks tal jätkata peaministrina. Reform püüab päästa, mis päästa annab...