SUUR ÜLEVAADE | Vaata, mis on saanud kõigi maakondade endistest vallamajadest!

Rein Raudvere Ajakirjanik (Tartu toimetus)

Kollaaž

Haldusreform jättis pärandiks sadakond vallamaja, millele ühinemise läbi teinud omavalitsused nüüd kasutust ja otstarvet otsivad. Maaleht võttis ette ja uuris, mis endistest vallamajadest nüüdseks on saanud. Selgus, et osa neist on maha müüdud või müümisel, osades asuvad valla teenuskeskused koos ametnikega, osa seisab aga tühjana.