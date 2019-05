Vankrit on samal kohal taevas näinud paljud teisedki rahvad. Germaani pärimuses on teda nimetatud ka Karli Vankriks, Hiinas Imperaatori Kaarikuks. Veelgi tuntum on aga nimi Suur Karu, seda on kasutatud ja kasutatakse jätkuvalt nii Euroopas, Aasias kui Ameerikas.

Ka tänapäeva ametlike tähtkujude nimekirjas kannab taevaala, mis on tegelikult meie vankrist palju suurem, nime Ursa Major, mis just suurt karu tähendabki.