„Olen mitmele perele talumaju müünud. Praegu on mul juba viis sellist talumaja, kus pered jälle sees elavad,“ rääkis Vinni vallas tegutsev Voore Farmi juhataja Indrek Klammer. Tema sõnul jääb noor inimene maale elama ja tööle vaid siis, kui saab oma kodu rajada.

Klammeri sõnul on kõige kurvem see, et ehkki noored pered saavad maja, ei anna ükski pank neile maale hoonete ostuks või renoveerimiseks laenu. Just oma töötajate hoidmiseks on firma neile pakkunud tühjaks jäänud talumaju, vormistades need notariaalselt inimeste nimele.