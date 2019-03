Suurte kauplusekettide võit. Saaremaa tarbijate ühistu annab alla ja paneb keskuse kinni

Ühistu juhatuse esimehe Kalle Koovi sõnul on otsus lõpetada tööstuskaupadega kauplemine olnud neil nõukogus ja juhatuses kaalumisel juba mitu aastat. Põhjuseks on seejuures ääretult tihe konkurents, mis on kahandanud Rehemäe keskuse müügitulemusi.

“Püüdsime, mis me püüdsime, aga 2018. aasta tulemuste põhjal vajusime alla kasumipiiri ja andsime alla,” kõneles Koov Saarte Häälele. Ta märkis, et püsimaks nii tihedas konkurentsis, nagu Kuressaare turul valitseb, on siililegi selge, et peavad olema kas väga head kauba sisseostukanalid või tuleb tegeleda nišiäriga.

Koovi sõnul on praegu Kuressaares pea 15 ehitus- ja kodukaupu pakkuvat kauplust, millega võistelda tuleb. Selle valdkonna suurte kauplustekettidega, nagu nt Bauhofi, K-Rauta või Estpakiga võistelda on aga sama hea kui tuuleveskitega võidelda.