Milline tuleb suve ilm – see on kõige sagedamini nii sünoptikutele kui ka ilmatarkadele kevadel esitatav küsimus. Nüüdsel ajal ennustavad ilma teadupoolest masinad, arvatavasti on see igas riigis nii. Kuna neil just pikaajaline prognoos ei kuku hästi välja, siis otsitakse põnevamaid ennustajaid.