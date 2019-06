Taavi Kotka G20st: Ratas räägib selle jutu ära. Need ei ole ka väga keerulised asjad

Eestil siis on, mida rääkida ja näidata rahvusvaheliselt?

Enam ei ole Euroopas mingit vajadust internetti välja lükata, sest andmeside maksab sama palju kui kodus. Aga kelle töö see oli? Ma saan aru, et paljud ei tahaks hääldada sõna “Ansip”, aga peab hääldama. Kuna ma olin majandusministeeriumi asekantsler, siis istusin ise läbirääkimiste laua taga ja nägin, kuidas vaidlemine käis riikide vahel. Läks külma kõhuga eestlane, Ansip, ja tegi selle ära! Kui sa ainult külapoe taga istud, sa ei taju seda, aga kui vähegi reisid, siis mõtled – selle tegi meie oma mees! Oleme natukenegi uhked selle üle!

Mis Eestis nüüd uue valitsuse juhtimisel edasi saab?

Kui me ikkagi välisinvesteeringuid tahame saada; kui tahame, et meie ettevõtetel müügimahud kasvaksid, siis hoidkem oma välist nägu ikkagi niipalju, et isegi kui omavahel kakleme, ärme päris rumalusega torgime. Sest kes sellest võidab? Kas oled siis rohkem eestlane, kui sul õnnestub Eesti maine ära rikkuda?