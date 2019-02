Taevaskoja külavanem presidendi kõnest: on asjakohane probleemidest rääkida

“Olen telerist kätlemist vaadanud ning tegelikult kujutasin seda ette natuke teistmoodi,” ütleb esimest korda presidendi vastuvõtule kutsutud Bleive ning peab selle all silmas kõiksugust sagimist, mis läbi televiisori silma ei paista.

Ahti Bleive on nii Taevaskoja külavanem kui ka PRIA peadirektori asetäitja, aga vastuvõtule kutsuti ta just külavanemana. Tal on hea meel, et peale tema said võimaluse vastuvõtul osaleda mõned teisedki külavanemad ning nende tegemisi tunnustatakse.

Kersti Kaljulaidi kõne kohta leiab Bleive, et hea kõrval ka probleemidele tähelepanu juhtimine on igati sobilik.

“President tõi Eesti kohta ka palju positiivset välja. Kuid meil on ühiskonnas palju sotsiaalprobleeme ning kindlasti võiks olla rohkem hoolivust, heasoovlikkust ja tänulikkust, mida kipub nappima. Oli asjakohane, kui president ütles, et teisi kritiseeritakse liiga pahatahtlikult,” ütleb Bleive.

Ühtlasi andis mõtte- ja kõneainet kontsertetendus.

“Alustades ühiskonna lõhestamisest ja lõpetades vähese ajaga, mida lapsevanemad saavad oma lastele kiire elutempo tõttu pühendada. Kasvõi liivakasti osa, kus algul jäi vanematel lastega mängimiseks aega väheks, aga lõpuks leidsid ka täiskasvanud, et tore on kättpidi mullas olla ning midagi rohelist ja maalähedast teha,” meenutab külavanem.

Hilisemates vestlustes avaldatud kontsertetenduse kohta erinevaid arvamusi.

“Näiteks selle kohta, kes millist sümbolit ühes või teises etenduse osas nägi. Väga palju tekstilist osa iseenesest ei olnud, selle asemel oli palju sümbolitega mängimist. Sel teemal oli arutamist küll,” ütleb Bleive, kes kasutas võimalust Estonia kontserdisaalis ka külaasju arutada.