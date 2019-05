TalTechi laborid ootavad marjakasvatajaid, et ehitada päikeseenergiaga jahutusseade

„Kutsume ettevõtteid Mereakadeemia laboritega tutvuma. Meil on kala töötlemise labor, külmatehnika labor, laevasimulaatori keskus ning pneumaatika ja hüdraulika labor,” rääkis Vahur Valdna TalTech Eesti Mereakadeemiast.

Lisaks merenduse ja kalandusega seotud ettevõtetele oodatakse ka põllumajandusettevõtteid, et arutleda külmutusseadmete teemal. Mereakadeemias on ka külmatehnika eriala, kuna laevadega transporditakse külmutatud tooteid. „Tahaks koos maasika- ja vaarikakasvatajatega maha istuda ning arutada päikeseenergial põhineva külmaseadme teemal, mida on piltlikult öeldes võimalik panna põllul vao otsa,” selgitas Valdna.

Juunis-juulis, kui väljas on 30 kraadi sooja, on vaja põllul kokku korjatud maasikad enne külmhoidlasse viimist vaheladustada. Selleks, et Mereakadeemia teadlased saaksid välja töötada põlluservas kasutatava ja päikeseenergial toimiva jahutusseadme, oleks vaja marjakasvatajatega eelnevalt asja arutada.

„Üritame Mereakadeemias n-ö kastist välja mõelda. Need rakendused, mis esmapilgul tunduvad olevat mõeldud meresektorile, võivad leida rakendust ka väga edukalt põllumajandussektoris,” rääkis Valdna. Seetõttu kutsutakse avatud uste päevale ka teisi ettevõtjaid.

Näiteks kala töötlemise laborist sai tuule tiibadesse temperatuurisensor Timey, mis võistleb sel nädalal Ajujahi finaalis kolme parima äriidee hulgas. Tegemist on sensoriga, mis on mõeldud külmletitoodetele ja näitab kas toodet on tootmisest poodi transportides õigel temperatuuril hoitud. Spetsiaalne kleebis muudab vale temperatuuri korral värvi rohelisest punaseks.