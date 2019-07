Olete te vahepeal jõudnud mõelda, kust need jäägid võisid sinna saada?

Ma ei ole neid teinud! Ma ei ole süüdi!

Ma ei ütlegi, et olete süüdi.

Mis labor? Ma tahan pabereid saada. See on nii kahtlane kõne. Ma mõtlen, et keegi tahab käru teha mulle. Ma ei ole teinud, ma ei ole pritsinud. See on ahistamine! Kas ma pean tõesti advokaadi palkama? Ma ei ole süüdi! Kust mina tean?

Ma ei ütlegi, et süüdi.

Keegi on maasikad ära vahetanud. Võib-olla vahetasite ise ära?