Täna algavad Tallinnas rahvatantsijate proovid

Täna, pühapäeval kell 13 lööb rahvalik tantsumuusika kajama üle paljude Tallinna paikade, sest tuhanded rahvatantsijad alustavad eelproove XX tantsupeoks.

Täna ei alusta väljakutel harjutamist üksnes 2.-3. ja 6.-8. klassi segarühmad ning ka pererühmad, mille kooseisus on samuti lapsed.

Pikem pidu

Proovide algusaja nihkumise tavapärase esmaspäeva asemel pühapäeva tõi kaasa see, et laulu- ja tantsupidu on tänavu varasemast pikem, kokku neli päeva. Neist kaks tantsupeoks ja kaks laulupeoks. Rääkimata ka varasemast suuremast osalejate arvust. Et tantsijail kõik proovid ikkagi tehtud saaks ja joonised valmis voolitud jõuaks, oligi vaja varem alustada. Nii selgitas Maalehele laulu- ja tantsupeo teabejuht Sten Weidebaum.

Proovid on seitsmel staadionil, lisaks Kalevi staadionil ja selle harjutusväljakul tavaliselt hommikul kella 9st kuni õhtul 21ni koos vaheaegadega. Vastavalt eri rühmaliikide koosharjutamise vajadusele vahetavad tantsijad päeva jooksul korra või ka enam staadioni.

Alates kolmapäevast, 3. juulist on kõik tantsijad ja võimlejad harjutamas üksnes Kalevi staadionil. Hommikust peale harjutatakse finaaltantse „Maa hing” ja „Tuljak”. Lõunast käib kava montaaž ning läbimäng on kavandatud kella 18 ja 21 vahele.

Neljapäevane pidu

Neljapäeval, 4. juulil on Kalevi staadionil kell 9-12 läbimäng-peaproov ning kell 15 algab peaproov etendus koos publikuga.

Tantsupeo I etendus on õhtul kell 19. II ja III etendus on reedel.

Laupäeval osalevad tantsijad veel ka rongkäigus, misjärel nad saavad laulupeokontserte nautida.