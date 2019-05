Täna öösel tasuks taevasse vaadata – ehk näeb virmalisi

Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi vanemteaduri Laurits Leedjärve sõnul on magnettormidega tihedas seoses virmaliste esinemine. Nii tasuks täna pimeduse saabudes igaks juhuks ka taevasse kiigata – ehk õnnestub virmaliste lummavat vaatemängu näha. Samas on virmalisi peaaegu et võimatu ette ennustada, mistõttu ei ole mõtet ka pettuda, kui neid eeloleval ööl näha ei ole ja pika ninaga jäädakse.

„Kuna ööd on meil juba üsna valged, siis peab nende nägemiseks üpris kaua üleval olema ja pimedaimat aega ootama,” lisas Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi vanemteadur Laurits Leedjärv.

Virmalisi on kõige parem näha linnatuledest eemal, maal. Ja loomulikult ei tohi nende taevasel esinemislaval pilvekardinad ees olla.