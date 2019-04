Täna valitakse välja Eesti kõigi aegade parim toit

Parim pagaritoode 2019 on Leiburi OatFit Kaeraröst, kus kõrge kaerasisaldus lisab tootele tervislikkust, samas maitse on äärmiselt meeldiv ja kaeraleib ise õhulise tekstuuriga.

Parimaks lihatooteks tunnistati Rakvere American tammesuitsuses marinaadis šaškõkk HKScan Estonialt, mille puhul toodi lisaks liha erilisele maitsele välja ka see, et pakend on valmistatud korduvkasutatavast plastikust.

Parima kondiitritoote hõbemärgi sai Gustavi tort Laulupidu Mattias Cafelt. See hapukoore-juustutort tumeda šokolaadi glasuuriga on valmistatud Eesti Vabariigi 100. juubeliks, kaunistuseks värvilised triibud, kus eeskujuks on võetud Viru-Nigula rahvariide triibumuster. Tordikaunistusteks on ka viisijupp laulupeo repertuaarist „Ta lendab mesipuu poole”.

Hõbemärgid on jagatud



Salvest pälvis kaks hõbemärki: parima puu-ja köögiviljatiitli võitis Smushie ökoloogiline pirni-kiivipüree spirulinaga. Parima lastetoidu tiitli sai Põnni sarjast ökoloogline puuvilja-jogurtismuuti küpsistega 6+. Eesti parim kuivsnäkk 2019 on Balsnacki foolhappega rikastatud Neljaviljakrõbuskid.

Eesti Toiduliidu tegevjuht Sirje Potisepp tõi ka esile, et piirkondlike tootjate konkursile esitati väga palju põnevaid alkohoolseid ja mittealkohoolseid jooke ning et tootjad on pöördumas tagasi juurte juurde – üha rohkem kasutatakse jookides naturaalseid Eesti loodusest pärit komponente nagu astelpaju, nõges, kuuseoksad või kasemahl.

Hõbemärgi saanute seast valitakse välja ka tänavuse konkursi üldvõitja, kes pälvib kuldmärgi 2019.

Loe veel

Konkursi "Eesti parim toiduaine" hindamiskomisjoni tegevust juhtis Tartu Ülikooli arstiteaduskonna meditsiinilise biokeemia professor, meditsiinidoktor Mihkel Zilmer.