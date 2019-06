Tänaku endine paarimees: see pole mingi kuldreegel, et kui sõita aeglasemalt, püsib auto terve!

Sulev Oll RUS

WRC-sarja järgmine osavõistlus peetakse augusti algul Soomes Jyväskyläs, koos sellega jääb hooaja lõpuni sõita veel viis rallit. Ning vaatamata rohkele ebaõnnele, on meie esipaar esimene ka kogu WRC-sarja arvestuses. Margus Pahv

Ott Tänak on julgelt lubanud, et selle hooaja eesmärk on tulla autoralli maailmameistriks. Kuigi ta on tõusnud WRC-sarja üldliidriks, on just auto sagedased tehnikaviperused seda sihti torpedeerinud.