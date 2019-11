Tänase põllumajanduse ja kalanduse konverentsi kokkuvõte: tuleb mõelda keskkonnale ja innovatsioonile

Konverentsi korraldas Maaeluministeerium koostöös Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusuuringute Keskuse ja Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.

Esinejad tõid välja, et koostatud arengukava seab valdkonnale ühise sihi ning järjest enam tuleb tegeleda keskkonna teemadega ja olla avatud uuendustele.

„Võib küsida, miks on põllumajandusele, kalandusele ja maaelule vaja arengukava. Aga sellepärast, et meil oleks omavahel laiapõhjaliselt kokku lepitud siht, mille poole me kõik omal viisil püüdleme nii põllul, loomalaudas kui ka kalalaeval ja kogu toidusektoris,“ ütles maaeluminister Mart Järvik.

Lisaks tõi minister välja keskkonnateemade ja muutuva maailmaga kaasas käimise olulisuse.

„Näeme juba praegu, kuidas tootmine automatiseerub ja inimkäe osa väheneb. Leian, et peame olema avatud uuendustele, toetama põllumehi innovatsioonis ning ehitama silda teadusmaailma ja põllumehe vahel,“ lisas Järvik.

„Nii nagu täna, on oluline, et ka kümne aasta pärast oleks maal hea elada ja Eesti toit oleks hinnatud. Selle poole me kõik uues arengukavas püüdlemegi,“ ütles Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp.

„Meil on suurepärane näide põllumajanduse ja keskkonnakaitse koostoimimisest – meie poollooduslikud kooslused, mis säilitavad oma elurikkuse ainult siis, kui seal karjatatakse loomi,“ lisas asekantsler.

Lisaks tõi Lamp välja, et kodumaise toidu eelistamine kaugelt lennukiga transporditava toidu asemel aitab leevendada kliimamuutuste mõju ning ressursside tõhusam kasutamine säästab üheaegselt keskkonda ja suurendab tootmise lisandväärtust.