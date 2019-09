Tänasest peatati kohapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

Maaeluminister Mart Järvik allkirjastas eile käskkirja, mille alusel kohapüük peatati.

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kutselise kaluri kalapüügilubade alusel on tänavu püütud vähemalt 625,55 tonni koha. Piirkonna lubatud aastane saak on 695,06 tonni. Sellega on lubatud aastane kohasaak ammendunud vähemalt 90% ulatuses ja kalapüügiseaduse (§ 49 lg 1) kohaselt püük peatati.

Lisaks peatati kalapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järel avaveevõrguga, põhjanooda ehk mutnikuga ja püüvõrguga.

Kutselise kalapüügi peatamise käskkiri on avaldatud väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Maaeluministeeriumi veebilehel ning on edastatud vastavatele erialaliitudele.