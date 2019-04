Tänavune märts oli pea kõikjal Eestis erakordselt sajune

Eesti keskmine sajuhulk oli 57 mm, mis on 154% normist (norm 37 mm). Alates 1961. aastast on see sadude rohkuselt 4.- 5. tulemus. Sama sajune märts oli 1995. aastal. Läbi Eesti ilmamõõtmise ajaloo ongi kõige sajusem olnud just 1955. aasta märtsikuu, mil keskmine sajuhulk Eestis oli 62 mm.

Kõige sajusem oli märtsikuu Lääne-Nigulas 92 mm, s.o 248% normist (norm 37 mm). Nii sajust märtsi ei ole Lääne-Nigula meteoroloogiajaamas varem esinenud.

Tabelis on ära toodud vaatlusjaamad, kus märts oli rekordiliselt sajune.