Tänavune parim kohalik toode valmis Pootsi mõisa veinikeldris

Pootsi mõisa peahoones praeguse Pärnu linna äärealal alustati suuremat veinitootmist alles poolteist aastat tagasi. Et aga juba aasta pärast esimeste veinide valmimist neile juba tiitleid hakkab sadama, tuli tegijatele üllatusena. Samuti ei teata siiamaani, kes oli tegelikult see hea inimene, kes lisas Pootsi veini konkursil osalejate nimekirja.

Praegu tegutsevad veinimõisas kõik Põldsamite pere meesliikmed – nii peremees Ants Põldsam kui ka poeg Marko vendadega.

Marko Põldsam nimetab ennast Pootsi mõisa veinimeistriks, sest suuresti tema initsiatiivil on see käima tõmmatud.