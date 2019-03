“Olen löödud. Tõesti on tehtud palju tööd, endast kõik antud, aga nii nadi tulemust ei oodanud,” vastab Talve ajakirjaniku küsimustele. Töö all ei pea ta silmas mitte valimiskampaaniat, vaid seda, mida tegi nelja aasta jooksul riigikogus.

Talve kehva tulemuse üks põhjus on arvatavasti see, et ta ei saanud valimiskampaaniate kõrgajal, veebruaris, ise pildil olla. Nimelt tehti talle jaanuari lõpus südame pärgarterite šunteerimise operatsioon, mis tähendab, et südamelihase verevarustust tagavatele arteritele paigaldati lisasooned.

Operatsioonist taastub ta siiani.