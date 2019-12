Tartu Rahu Põlistamise Selts pidas mälestushetke Petserimaa vabadusvõitleja haual

Uuel ärkamisajal tõusid oma huvide kaitseks poliitiliselt tundlikud Petserimaa eestlased. Nad pidid taluma mitmekordset okupatsioonisurvet. Nende eesmärk oli Petserimaa ühendamine Eestiga ja meie riigi territoriaalse terviklikkuse taastamine. Selles liikumises osales Reet Tobre ja tema sõpruskond. Korraldati meeleavaldusi, koguti allkirju, koostati ja edastati pöördumisi, esineti raadios ja televisioonis, toimus isegi ajalookonverents. Selle võitluse hoog aga rauges 1997. aastal, kui meie hulgast lahkus 7. mail Reet Tobre. Tänapäeval tegelevad sama teemaga Tartu Rahu Põlistamise Seltsi liikmed. Nemad kandsid sel mälestusüritusel Petseri maakonna lippu ja asetasid Reet Tobre hauale kalmuküünla sinimustvalge mälestuslindiga. Selle seltsi nimel teatasin, et kõik huvilised on kutsutud järgmise aasta 26. jaanuaril kell 12 Tallinna, Eesti Rahvusraamatukokku konverentsile. See on pühendatud Tartu rahulepingu sõlmimise 100. aastapäevale ja selleks puhuks ilmub trükis ka teemakohane raamat."

Mälestusteenistus lõppes Meie isa palvega. Tartu Rahu Põlistamise Selts andis tänutäheks mälestushetke läbiviimise eest Petseri maakonna laualipu Mare Kasele, Valve Raudnaskile ja saatsime selle ka Reet Tobre tütrele Liisile.