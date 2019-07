Tartu turg tuleb ausate kauplejate toetuseks välja oma kvaliteedimärgiga

“Inimeste seas on pärast selleteemalisi artikleid raputus toimunud, see on väga hea,” räägib üks Tartu turul oma toodanguga kaupleja. “Kõik muudkui küsivad müüjatelt, et kust on see kaup pärit. On hakatud ostma kõveraid porgandeid ja uurima, et kapsa sees oleks ikka ussiauk ka.”

Praegu müüdavat väga palju sissetoodud uba, sibulat, küüslauku, porgandit ja tomatit. Endiselt läheb tähelepanuväärne osa sellest tema sõnul letile eestimaise nime all.

“Mul ei ole selle vastu midagi, et kaupa sisse tuuakse. Kuid mind häirib, et letil muutub see järsku eestimaiseks,” ütleb ta.

Ausate tootjate jaoks tähendab odav sissetoodud kaup aga tugevat konkurentsi.

Järve aiandi peremees Vahur Järv ütleb, et seesuguse vildaka konkurentsiga on küll juba ära harjutud, kuna pole nähtud võimalust midagi muuta. Ta leiab, et probleemiga tegelemine on eelkõige riigi ülesanne ning seni on see töö neil tegemata jäänud.

“Tartu turul on aus kauplemine pandud müüjate südametunnistuse peale. Ka meie kaupleme varakevadel hispaania kartuli ja kreeka maasikaga. Ostjad on meid kiitnud, et kõik päritolumaad on kirjas,” ütleb Järv. “Päritolumaa pole probleem, lihtsalt kaup peab korralik olema. Eestis pole kõike aastaringi võtta, siis peabki välismaist müüma, kuna ostja ju tegelikult seda tahab.”

Tartu avaturg 2009. aastal. Välisilmes on vähe muutunud. Foto: Raivo Tasso

Mehe hinnangul on oma kauba müüjad ning vahendajad turul arvuliselt pooleks. Järv leiab, et vahendajaid ei saa turult ära ajada, aga oleks vale arvata, et kogu turg ainult petistest koosnebki. Lihtsalt petmine peaks ära lõppema.