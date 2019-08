Tartu turul eristab nüüdsest ausaid kohalikke kauplejaid vahendajatest kvaliteedimärk

Nõo vallas tegutsev Wiira talu sai Turu templi juba teisipäeval, täna lisandusid talle Kuusiku, Ääre ja Langemäe talu. Wiira talu perenaine Erle Hermann rääkis, et rahvas ei tunne veel uut kvaliteedimärki ning tuleb ise ostjate tähelepanu sellele pöörata.

Samas ütles Mare Kivi Kuusiku talust, et rahvas on Turu templit Wiira talu juures märganud küll. „Kuna nemad said templi juba varem, tuldi minu käest ka küsima, et te juba aastaid ju turu peal. Kus on teie tempel? Mina ütlesin, et minu aeg tuleb kohe paari päeva pärast,” rääkis Kivi.

Õed Piret Herm ja Maret Kivi panid Turu templi saamise puhul selga talunimega pusad. Foto: Annaliisa Post

Õed panid kraami ühte letti



Ehkki tavapäraselt kauplevad värsked templiomanikud oma kraamiga avaturul, võib toidu- ja veinifestivali ajal leida Kuusiku ja Ääre talu leti Tartu turuhoone eest ning Langemäe ja Wiira talu müügikoha siseruumidest. Seejuures on kahe esimese perenaised Maret Kivi ja Piret Herm oma toodangu pannud ühise leti taha, sest tegu on õdedega, kes müüvad sarnast värsket kraami ja mõlemad said täna omale Turu templi märgi.

Kivi sõnul on tal väga hea meel, et taoline märk kasutusele võeti ja kohalikke tegijaid on kuulda võetud. „Kohalikke tegijaid on justkui palju, aga mina, kes ma oma kaupa ette valmistan ja müün, elan praktiliselt kuus kuud turu peal ja näen, mis tegelikult toimub,” selgitas Kivi, et kohalikke kauplejaid ja eestimaist toodangut on tegelikult vähe. „Väga palju on neid, kellele tuuakse kaup, kas kuskilt mujalt või kellegi Eesti taluniku käest. Nad ise ei tooda, aga väidavad, et on peremehed või perenaised.”