Tartu Ülikooli uued dekaanid on selged

Dekaanina jätkab ka Raul Eamets, kelle poolt hääletas 176 valimiskogu liiget. Sotsiaalteaduste valdkonna dekaani valimiste osavõtuprotsent oli 59,76. Kui ka professor Eametsalt uuriti, millised on kolm kõige tähtsamat küsimust, mille lahendamist peab ta dekaanina kõige olulisemaks, vastas ta järgmiselt: „Esiteks peab ülikoolis töötamine inimestele meeldima. Teiseks on oluline optimaalne õppekavade struktuur ja arv, mis tooks esile valdkondade kokkupuutepunktides tekkiva sünergia. Kolmandaks peavad ülikooli eelarve põhimõtted minu eelnevat mõttekäiku toetama. Praegune ülikooli rahastusmudel ütleb, et raha hulk kasvab, kui meil on rohkem tudengeid ja me anname välja rohkem ainepunkte, see aga ei peaks nii olema.”

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Valimistel andis oma hääle 66,62% loodus- ja täppisteaduste valdkonna valimiskogu liikmetest. Leho Ainsaare poolt andis oma hääle 321 valimiskogu liiget ja Varmo Venet toetas 143 liiget. Seega on uus dekaan Leho Ainsaar, kes jagab enda jaoks olulised teemad kolmeks: teadus, kõrgharidus ja struktuur. Teaduse puhul peab Ainsaar kõige tähtsamaks toimetulemist projektipõhise rahastamise tagasilöökidega. Kõrgharidusest rääkides on tähtis lahendada erialade ebaproportsionaalse arengu küsimus. Struktuuri seisukohast peab ta oluliseks genoomika instituudi sidumist ülejäänud teaduskonnaga ja sellega kaasnevat valdkonnasisest tööjaotust.