„See on natuke missioonitundest ka. Lihtne on kiruda valitsust, et maal sureb elu välja. Kui ise midagi ei tee, siis ei muutu ka midagi,” põhjendab Kaimo Tamm seda, miks nad otsustasid koos abikaasa Kristiina Paluga Nõuni poodi pidama hakata.

Lisaks omavalmistatud kulinaariatoodetele, mis on osutunud väga populaarseks, tahetakse seal hakata pakkuma ka talukaupa, et Otepäält tulles oleks Tartu või Tallinna inimestel võimalik mõni põnev toode kaasa osta.