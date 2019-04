Tasuta buss muutub poolel teel Võrust Pärnusse tasuliseks

Valgamaa kogemusele tuginedes arvab ta, et ehk tasuks mujalgi selle peale mõtelda ja ühitada avalik maakonnaliin kommertsliiniga ja kus sõitjail ei ole vaja ümber istuda, kui kuhugi kaugemale sõita tahetakse. Tänu sellele säilis neil linnade vahel ühendus, olgu siis kasvõi osa teest kommertsliinina.

Maanteeameti ühistranspordi osakonna peaspetsialisti Juli-Ann Siimpoja sõnul ei ole hetkel teisi sarnaseid liine olemas, mistõttu ta ei saa ka üle Eesti tuua teisigi näiteid taolistest kombinatsioonidest.

Kui praegu kurseerib liinl 19-kohaline väikebuss, siis GoBusi logistik Henri Pokk ütleb, et suveks pannakse käima suurem buss, kuna muidu ei mahu reisijad enam ära.

Tasuta bussisõit kui taevamanna

Valgamaa ÜTK tegevjuhi Rätsepa kinnitusel on rahvas tasuta ühistranspordi väga kiirelt omaks võtnud. Esmaste andmete põhjal võrreldes eelmise aasta I kvartaliga on neil reisijate arv kasvanud üle 40%. Paljudel liinidel ei mahu inimesed enam hästi bussidesse ära ja vedajad on need asendanud suurematega. Ka uutes riigihangetes on nõue varasemast suuremate busside järele kirjas.

„Meie maakonnale on see tasuta transport küll taevamanna, sest meil on elatustase näiteks Harju maakonnaga kordades väiksem, töökohti on vähe ja inimesed vaesemad, mistõttu tasuta bussisõit on neile arvestatav boonus, nad saavad kodust välja, saavad liikuma,” arutleb Rätsep, lisades, et eriti on seda tunda suurte perede puhul.

Hargla kandis elav Marge Sulev kinnitab samuti, et bussidega sõidetakse nüüd tunduvalt rohkem.

„Üks valis lausa selle pärast, et sõit tasuta, endale perearsti Põlvasse, aga tal on ka aega sõitmiseks,” märgib ta.