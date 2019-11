Teadusajakirjanduse sõbra tiitli pälvis Laurits Leedjärv

"Uurides teadlasena muutlikke kaksiktähti, aga olles samas ka viljakas ja aktiivne teaduse tutvustaja, on Laurits Leedjärv tegelikult täheteaduse tähenduse kahekordistaja," ütles teadusajakirjanike seltsi

esimees Priit Ennet.

Leedjärve asjatundlikke ja heakeelseid populaarteaduslikke kirjutisi ning intervjuusid on aastate jooksul ilmunud Eesti kõigis peamistes ajakirjandusväljaannetes.

"Mul on selline sisemine tung, et kui midagi huvitavat olen teada saanud, siis tahaksin jagada teistega ka," ütles Leedjärv auhinda vastu võttes. "See ei ole tavaliselt raske kohustus."

Auhinnakuju – keraamik Piret Kändleri loodud Ökuli – andis teadusajakirjanike selts Leedjärvele üle täna, 20. novembril Tallinnas Eesti Teadusagentuuri korraldatud teaduskommunikatsiooni konverentsil.

Laurits Leedjärvele otsustas teadusajakirjanduse sõbra auhinna anda žürii koosseisus Andi Hektor, Greete Lehepuu, Kais Allkivi-Metsoja, Priit Ennet ja Virgo Siil.

Eesti Teadusajakirjanike Seltsilt on seni Ökuli saanud seismoloog ja vulkanoloog Heidi Soosalu (2011), füüsik Mart Noorma (2012), merelainete uurija Tarmo Soomere (2013), klimatoloog Ain Kallis (2014), füüsik Jaak Kikas (2015), rakubioloog Toivo Maimets (2016), biorobootik Maarja Kruusmaa (2017) ja ökoloog Aveliina Helm (2018).

Pildil on Priit Ennet, Laurits Leedjärv ja Kais Allkivi-Metsoja teadusajakirjanduse sõbra auhinna üleandmisel Tallinna Laululava klaassaalis 20. novembril 2019. Foto: Sven Tupits