Teibitud tagumikuga mees – eesti rahvatants Rootsi moodi

Ingrid Linnas annab Virveli pere poolt teada, et Eestisse tullakse ootusärevusega ja veidi ka ettevaatliku tundega. „Ettevalmistuse ajal on palju tööd tehtud ja tihedate muutustega kohanetud, mis on teinud meid veidi ettevaatlikuks ja ei julgegi veel päriselt rõõmustada enne, kui reaalselt murule astume,” jätkab ta.

Kärisenud püksid

Ja veel: „Ülevaatuseks videode salvestamisel panime ka oma riided proovile ning meeste tantsu videos sai ka kannikaid välgutatud kui üks püksitagumik kükitades järele andis. Kuna niiti ja nõela kaasas ei olnud ja ainus, mis leidsime oli lai tööstuslik teip siis läksid järgnevad videod juba teibitud tagumikuga.

Müstiline sombreero

Meie ridades on ka mitte-eestlasi ja töö käib mitmes keeles siis tekib vahepeal ka keelelisi arusaamatusi. Alex, kes on päritolult serblane, aga elanud pea kogu elu Uus-Meremaal ei saanud algselt aru, miks juhendaja kogu aeg tantsus nimega „Õhtu labajalg” „sombreerot” nõuab. Aga Eesti keeles kõle see ju nii "Samm-pööre, samm-pööre". „