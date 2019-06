“Valitsuse tööplaanis teise samba avamise eelnõu on laual ja nii ta siis tuleb, nagu oleme kokku leppinud, 1. jaanuar 2020,” kinnitas üks Isamaa ministritest Urmas Reinsalu briifingul pärast riigi eelarvestrateegia vastuvõtmist. Vastav eelnõu peab valmis olema tänavu septembris ja see on kavas vastu võtta enne aastavahetust. See sisaldab ka raha väljamaksmise tingimused ja korra.