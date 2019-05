Telia: Tuleme paari nädala pärast Eestis välja seninägematu teenusega

“Mai teises pooles plaanime Eestis midagi täiesti enneolematut,” ütleb Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf, kes küll saladuseloori veel kuigipalju kergitada ei taha.

“Näeme väga selgelt, et just meelelahutus ja sport on vaatajate kaks suuremat eelistust, selles suunas me ka jätkuvalt liigume,” tõdeb Neudorf.

Telia peamine konkurent Elisa teatas eile, et hakkab klientidele pakkuma saadete järelvaatamise kõrval võimalust vaadata ette populaarseid sarju. Praegu on neil selles osas kokku lepitud TV3ga. Lisaks ettevaatamise teenuse loomisele teatas Elisa, et hakkab Eestis näitama ettevõtte enda toodetud sisu.

Ka Telia on Neudorfi sõnul juba ettenäitamist katsetanud Mart Sanderi sarjaga“Litsid”. Oma seriaalide osas käivad Telial samuti ettevalmistused, kuid kuna lepingud veel lukku löödud ei ole, jääb meediajuht ka siinkohal salapäraseks.

“Uut sisu on igal juhul tulemas,” kinnitab ta.