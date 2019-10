Terviseamet ja õpetajad hädas: koolilaste seas õitseb ohtliku huuletubaka äri

"Õpetajatelt saadud tagasiside põhjal on koolides käimas lausa järelturg, kus vanemate klasside õpilased müüvad kasutatud-kuivatatud huuletubaka padjakesi noorematele,“ tutvustas Terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder olukorda.

Samuti jõuab mürgistusteabekeskuse infoliinile üha rohkem kõnesid vanematelt, kelle väikelapsed on saanud nikotiinimürgistuse ohutuks peetavast huuletubakast.

Oderi sõnul on inimesed läinud lihtsalt reklaami õnge. Hiljuti Eestis müüki tulnud snusi on reklaamitud kui traditsioonilisest snusist ohutumat, sest see sisaldab tubaka asemel nikotiiniga immutatud tselluloosi. Kuid tõde on, et nikotiin on närvimürk ja üledoosina põhjustab see mürgistust nii lastel kui täiskasvanutel.

„Sõltuvust tekitav potentsiaal on pea sama kõrge kui opioididel.“ hoiatas Oder.

Viimase poole aasta jooksul on laste nikotiinimürgituste tõttu tehtud kõnede hulk kasvanud ligi 2 korda. Snusile lisanduvad nikotiini närimiskummist, -plaastritest, e-sigareti vedelikest, sigarettide närimisest põhjustatud nõustamised.

„Kui kahtlustate, et laps on tarvitanud snusi padjakesi või mistahes nikotiinitooteid, siis kindlasti konsulteerige alati mürgistusinfoliiniga,“ ütles Oder.