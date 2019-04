TEST | Uudne seade näitab, et liha ja kala on poodides suuresti riknenud

Müügil oleval toidukaubal on juures kuupäev, mis ajani on toit kõlblik. Vahel aga tekib kahtlus, kas pakis olev ja vere sees loksuv liha on ikka söögikõlblik, kuigi kuupäeva järgi on veel neli päeva aega seda tarvitada.

„Tumeda lihaga olge ettevaatlikud!” hoiatab Tartus asuva ettevõtte AS Ldiamon teadur dr Artur Kuznetsov. „Tumedaks muutunud lihas hakkavad bakterid eriti kiiresti paljunema.” Seetõttu soovitab ta perenaistel tumedad lihatükid kohe söögi valmistamiseks ära kasutada, mitte jätta neid homseks külmkappi ootama.

Selleks et teada saada tegelik olukord, palume teha ettevõtte laboris nende poolt välja töötatud uue toidukvaliteedi hindamise seadmega analüüsid. Vaja läheb vaid kaks grammi liha või kala, mis segatakse füsiloogilise lahusega ja segu tilgutatakse aparaati. Edasi jääb vaid mõni minut oodata.