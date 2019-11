The Economist: Eesti on Euroopa narkosurmade pealinn

Artiklis kirjutatakse, kuidas Eestit tuntakse kui maailma kõige digitaalsemalt arenenud ühiskonda ja kus on 99,8 protsendine kirjaoskus. Samuti silmapaistev hulk olümpiavõitjaid ühe elaniku kohta.

Kuid nende näitajate kõrval troonime Euroopas ka narkosurmade arvuga. Peamised surma põhjustavad ained on fentanüül ja teised opiodid.

Artikli andmetel oli Eestis 2017. aastal 110 uimastite poolt põhjustatud surmajuhtumit. See võrdub 130 surmaga ühe miljoni elaniku kohta vanuses 15 - 64.

Euroopa keskmine näitaja on 24 surma ühe miljoni elaniku kohta. See on kuus korda vähem kui meil.

Eesti järel tulevad Rootsi ja Norra, vastavalt 92 ja 74 surmaga.

Lohutada võib end sellega, et Ameerika Ühendriikides on see statistika veel mustem - viimastel andmetel 210 surma miljoni elaniku kohta.

Seejuures tasub mainida, et artiklis kasutatud andmed pärinevad kahe aasta tagusest ajast ja ei kajasta viimaste kohalike uuringute tulemusi.

