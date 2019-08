Tige kurepoeg üritas vanemaid pesalt minema lüüa

Kristiina Viiron kristiina.viiron@maaleht.ee RUS

Valge-toonekure tänavusuvised pojad oma pesal Eidaperes. Kas nende aasta vanem vend või õde üritas oma vanemaid pesalt minema kihutada, ei saa sajaprotsendiliselt väita, kuid niisugune kahtlus on. SVEN ARBET

Sündmust pealt näinud mees usub, et pesa püüdis hõivata eelmise aasta kurepoeg. Ornitoloog on aga seda meelt, et pesa üritas vallutada võõras valge-toonekurg.