Toad valgeks! Maapere sai võrguettevõttelt 25 000eurose säästupakkumise

Bianca Mikovitš bianca.mikovits@maaleht.ee RUS

Kaido Kullamäe otsib juba kaks aastat lahendust, kuidas Tartu lähedale ostetud maamajale elekter tagasi saada. Uute liinide vedamine on muutunud nii kalliks, et ta kaalub toetuse taotlemiseks oma pere registreerida ettevõtteks. Bianca Mikovitš

Tartust pooletunnise autosõidu kaugusele jääva maamaja elektriga varustamine kehtiva hinnakirja alusel on nii kallis, et mõistlikum on maale mitte kolida või vormistada pere ettevõtteks.