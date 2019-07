Riigikontrolli auditis taimekaitsevahendite jääkide kohta sai veterinaar- ja toiduamet kõva kriitika osaliseks. Heideti ette, et suur osa proovidest võetakse Eesti viljadest, mis on importkraamist “puhtamad”, lisaks lahutatakse laboritulemustest 50 protsenti maha, mis näitab tulemusi paremana, kui need tegelikult on, ja tarbijaid ei teavitata kontrollimise tulemustest.

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda selgitab, kuidas amet proovidega toimib.