Toidupada podiseb Otepääl igal aastaajal isemoodi

Suur sügis on käes ja turismitaludest ei ole justkui põhjust praegu kirjutada – hooaeg on läbi ja kui plaanitaksegi midagi uut teha, siis tuleb sellekohast teavet järgmise aasta kevadeni oodata. Valgamaal Kaurutootsi külas Toidupaja puhkemajas toimetav perenaine Krista Tiido on aga oma tegemised sättinud nõnda, et kui talve hakul jääbki kohapealseid külalisi mõnevõrra vähemaks, siis töö sellepärast veel otsa ei lõpe. Nimelt pakub ta peale kohapealse toitlustamise ka catering’i ehk pidudel toitlustamise teenust. Ja seda vajatakse aastaringselt.

Suviti aga on Toidupaja talus rahvast palju ja neid, kes kas või korrakski ihkavad linnamelust looduse rüppe eemalduda, tuleb nii siitsamast ümbruskonnast kui kaugemalt.