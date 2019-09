Toidutööstused toovad igal aastal poelettidele tuhandeid uusi tooteid

Heli Raamets RUS

Tiit Niilo sõnul tõi Nopri meierei mullu lettidele 30 uut toodet, neist suur osa oli juustud. Argo Ingver

Võrumaa Nopri talumeierei on tänavu müügile toonud 20 uut toodet. Mullu oli see arv 30. “See number on ebanormaalne, kuid paraku on see pealesunnitud karussell, milles pead vastu pidama,” ütles peremees Tiit Niilo.