“Kindel, et naftat me siit ei leia,” räägib Eesti geoloogiateenistuse geoloog Siim Nirgi puuraugu veerel seistes. Juba on maa seest välja toodud mõnesaja meetri jagu puursüdamikke.

“Kui allapoole jõuame, peavad südamikega kokku puutujad kuldsõrmused ära võtma,” jätkab Nirgi tõsiselt. Nõue on proovide puhtuse nimel – pole ju saladus, et Eesti maapõu sisaldab ka kulda. Imeväikeste koguste juures võib ka imeväike pude sõrmuse küljest segadust tekitada.