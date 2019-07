Toksikoloogia professor: probleem pole selles, kuidas Maaleht proovi võttis, vaid sealt leitud keelatud aines

Eilses telesaates „Ringvaade suvel” väitis põllumajandusuuringute keskuse jääkide ja saasteainete labori juhataja asetäitja Merike Toome, et kui eraisikul tekib soov mingit proovi võtta, siis peab tal olema tunnistajaks kõrval koolitatud riiklik inspektor. Lisaks ütles ta, et proovivõtujuhend on paks dokument, mida tuleb järgida.

Tegelikult ei läinud Maaleht turule maasikate proovi võtma uisapäisa. Uurisime enne labori veebilehte, kuid seal olid vaid mulla-, sõnniku- ja siloproovi võtmise juendid. Seetõttu helistas ajakirjanik jääkide ja saasteainete labori juhatajale Ülle Püüle, kas on Merike Toome otsene ülemus.