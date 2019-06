Tori hobune sai elujõudu juurde, uus hingamine on käes ka kasvanduses

Enne veel, kui varad riigile täielikult üle anti, toimus aga 2016. aastal Tori hobusekasvanduses tulekahju – maha põles kuues tallihoone, püsti jäid vaid ajaloolised maakiviseinad. Saatuslik tulekahju toimus aastal, mil hobuste aretamise algusest Toril möödus 160 aastat. Siis oli olukord juba enam kui tõsine, Tori hobusekasvandus kippus kõigi silme all põrmu varisema. Oluline märk sellest, peale põlenud ja lagunenud hoonete, oli asjaolu, et juba aastaid ei olnud Toril ilmavalgust näinud ainuski Tori hobuse varss.

Merli Sild märgib, et Tori hobusega on tänu tema rahulikule loomule hea ratsutamise algtõdesid omandada. Tanel Meos

Siis haaras riik otsustavalt juhtimise ohjad – 15. detsembril 2016 andis maaeluministeerium Tori hobusekasvanduse haldamise üle põllumajandusmuuseumile ning 2017. aasta 28. augustil asutati maaeluministeeriumi haldusalasse sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid, mille alla liideti C. R. Jakobsoni talumuuseumi, Eesti põllumajandusmuuseumi ning Tori hobusekasvanduse tegevus ja varad.

Nii on see alates 2018. aasta algusest ning loodetavasti tähistab see aeg ka hobusekasvatuse ja tõuaretuse omamoodi taassündi Toril, sest juba eelmisel aastal sündis sealsetes tallides seitse Tori tõugu ja kaks Eesti tõugu varssa. Tänavu on ilmale tulnud seitse ja oodatakse veel kaht ning ka järgmiseks aastaks planeeritakse järelkasvuks umbes sama palju, aga vähemalt kuus varssa.

Selline on lühidalt 1856. aastal alguse saanud Tori hobusetõu ja Tori hobusekasvanduse lähiajalugu. Muide, tänavu ehitati taas üles kolme aasta eest tuleroaks langenud tallihoone. Selleks ning hobusekasvanduse väljaarendamiseks, majandamiseks ja töötajate töötasudeks eraldas valitsus tunamullu reservfondist 1,9 miljonit eurot.

Nii sellest aga ka kogu Tori hobusekasvanduse nüüd juba 163 aasta pikkusest ajaloost saab huviline lugeda 2017. aastal välja antud raamatust „Tori hobusekasvandus 160”.

Tegevust nii suurtele kui ka väikestele



Raamatu koostajaks on sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liige Merli Sild, kes ütleb, et maaeluministeeriumi sihtasutuse hoole alla minekuga on saanud Tori hobusekasvandus uue hingamise ning loodab, et nõnda on selle ajalooline kultuuripärand nii füüsilises kui ka vaimses mõttes parimal võimalikul moel kaitstud ja hoitud. Kuna tegemist on maaelu valdkonna muuseume koondava sihtasutusega, siis on ka Tori hobusekasvandusel nüüdsest kindel roll selle pärandi tutvustamisel muuseumina, mille väravad on kõikidele huvilistele avatud.

„Meil on niisiis kaks põhilist funktsiooni – Tori hobuse põhikarja jälgimine, selle väärtuse hoidmine ja tõuaretus ning Eesti tõuhobuste kasvatuse ja aretuse ajaloo ning tänapäeva olukorra tutvustamine,” selgitab Merli Sild. „Praegu on meil enda hobuseid 27, mullu sündis 9 varssa ning tänavu ootame teist samapalju. Aretuskomisjon tegeleb hobuste põlvnemise jälgimise, paaritamiseks sugutäkkude valimise ja muu taolisega. Meil on olemas tõupuhtad perekonnad ja kindlasti kantakse hästi hoolt, et neil järglasi tuleks.”

Veel on Toris ka rendilatrid, kus hobuseomanikud saavad oma loomi hoida. Kõigi eest hoolitsetakse ühtmoodi, eraomanduses olevate hobuste puhul arvestatakse muidugi ka omanike erisoovide ja konkreetsel hobusel esineda võivate erivajadustega. Kohapeal saab hobuseid ka sihipäraselt kasutada – hobusekasvandusel on oma maneež, ratsutamisväljakud ja vankrisõidurajad. Veel toimuvad regulaarsed treeningud professionaalse treeneri juhendamisel – kes käib harjutamas oma hobusega, kes kasvanduse hobusega. Vaheldumisi ratsutamise algtõdede omandamise ja treeningutega korraldatakse ka võistlusi ning tõuaretuse seisukohalt möödapääsmatuid noorhobuste hindamisi ja jõudluskatseid.

Tori hobune varsaga, taamal kuues tall, mis 2016. aastal maha põles ja tänavu taas üles ehitati. Tanel Meos

Teist aastat on koos Tori põhikooliga sisse seatud ja kooli õppetöö hulka juurutatud ratsutamistunnid õppeprogrammi „Saa tuttavaks – Tori hobune” raames.

„Alustasime eelmisel aastal viienda klassiga ning nüüdseks osalevad programmis neljas, viies ja kuues klass, esialgu kolme aasta jooksul,” kirjeldab Sild. „Lapsed on siin praegu kaks korda 45 minutit ehk liittunni ühe korra nädalas. Alustatakse A-st ja O-st, lastele tutvustatakse hobuse kehaehitust ja tõu eripärasid. Lapsed õpivad hobuseid ja nende bokse hooldama, sest ka see on osa hobusekasvataja ja -omaniku tööst. Kõige juurde kuuluvad muidugi ka ratsutamistunnid. Kusjuures, nii tuleb ka peagi ilmsiks, milline laps on hobustest süviti huvitatud, milline jääb nende juurde ja milline loobub. Eelmise aasta klassi poisid rääkisidki, et neid huvitab ratsutamisest hoopis rohkem hobuse vankri ette rakendamine ja vankrisõit. Eks siis treener arvestas nende soovidega ja nii tegeleti rohkem rakenditega.”

Koolitunnid hobuste juures on osutunud väga populaarseks – huvi on tundnud juba ka Tootsi kool – ning seega on hobusekasvandus Merli Silla kinnitusel valmis seda tegevusala laiendama ning ka teiste koolide lapsi vastu võtma. Kuna tegemist on huvihariduse jagamisega, siis aitavad ettevõtmist rahastada haridus- ja teadusministeerium ning Tori vald.

Tõuomadused tähelepanu all



Hobusetõu aretus on peen kunst, segu teadusest ja traditsioonide järgimisest. Tüüpiline Tori hobune on juba ajast aega tuntud kui rahuliku ja sõbraliku iseloomuga, aga samas suursugune hobune, kes sobib hästi näiteks algajale ratsutajale esimeseks proovimiseks.